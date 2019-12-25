Правительство страны поставило ВСУ задачу добиться совместимости собственных войск с вооруженными силами НАТО.

На Украине рассказали о способе дать достойный отпор "агрессии" России. Это переоснащение украинской армии новейшим и модернизированным оружием. Об этом сказано в программе ВСУ, проект который отправили на согласование в парламент.

Там сказано, что переоснащение армии позволит лучше выполнять задачи по охране национальной безопасности — в том числе и в Донбассе. Одним из главных направлений станет усиление мобилизационной техники, учитывая "агрессивную политику РФ".

При этом правительство Украины поставило ВСУ задачу добиться совместимости собственных войск с вооруженными силами НАТО. Это, считают министры, позволит создать эффективную систему для охраны территории.

Ранее в МИД России оценили предоставление Украине статуса партнера НАТО.