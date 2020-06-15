Александр Грузко считает, что Запад продолжит "демонизировать" РФ для собственных целей.

В МИД России оценили предоставление Украине статуса партнера НАТО. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал заместитель главы внешнеполитического ведомства РФ Александр Грушко. Чиновник объяснил, что Киев получил статус партнера североатлантического военного альянса с расширенными возможностями.

Грушко считает, что данный статус говорит о намерении "партии войны" в Киеве решить конфликт на Донбассе не путем мирного урегулирования. В МИД России полагают, что НАТО не заинтересовано в мирном решении ситуации с ЛНР и ДНР.

Конечно, это политический сигнал партии войны в Киеве. Это абсолютно четкий сигнал того, что НАТО не заинтересована в разрешении внутриукраинского конфликта Александр Грушко, замглавы МИД России

Дипломат уверен, что НАТО планирует продолжать "демонизировать" РФ в качестве основной угрозы для Запада, чтобы обосновывать "накачку восточного фланга" в альянсе.

В МИД Германии прокомментировали планы США по выводу войск.

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