Американский журналист объяснил, почему Россия может опасаться НАТО

Американский публицист Питер Сучиу напомнил про печальный опыт России на протяжении нескольких веков.

В статье для The National Interest американский публицист Питер Сучиу заявил, что у России есть основания опасаться вторжения НАТО. Ведь страна за несколько последних веков подвергалась неоднократным нападениям со стороны Польши, Швеции, Франции и Германии.

Сучиу напомнил, что и американские военные принимали участие в интервенции во время гражданской войны 1918 года.

Кроме того, после окончания холодной войны и распада СССР Россия стала более уязвимой, считает автор.

Ранее Украина вошла в партнерство расширенных возможностей НАТО.

Видео: Youtube/Military Archive