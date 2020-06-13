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Американский журналист объяснил, почему Россия может опасаться НАТО

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Американский публицист Питер Сучиу напомнил про печальный опыт России на протяжении нескольких веков.

В статье для The National Interest американский публицист Питер Сучиу заявил, что у России есть основания опасаться вторжения НАТО. Ведь страна за несколько последних веков подвергалась неоднократным нападениям со стороны Польши, Швеции, Франции и Германии.

Сучиу напомнил, что и американские военные принимали участие в интервенции во время гражданской войны 1918 года. 

Кроме того, после окончания холодной войны и распада СССР Россия стала более уязвимой, считает автор.

Ранее Украина вошла в партнерство расширенных возможностей НАТО.

Видео: Youtube/Military Archive

 

Теги: нато
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Картина дня,

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