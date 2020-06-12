Украина получит выгоду от специально разработанных возможностей полученного статуса.

В пятницу, 12 июня, стало известно о том, что Украина вошла в партнерство расширенных возможностей НАТО. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Отмечается, что соответствующая программа создана в 2014 году. К ней уже присоединились такие страны, как Австралия, Финляндия, Грузия, Иордания и Швеция.

Кулеба отметил, что Украина получит выгоду от специально разработанных возможностей соответствующего статуса.

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Видео:espreso.tv/YouTube