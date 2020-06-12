Зеленский заявил о планах "вернуть вопрос Крыма" в повестку дня

С таким предложением он выступил во время телефонного разговора с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном.

В пятницу, 12 июня, стало известно о том, что президент Украины Владимир Зеленский намерен "вернуть вопрос Крыма" в повестку дня. Об этом он заявил в Twitter.

Зеленский отметил, что соответствующее предложение он также озвучил во время разговора с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном. Тот поддержал президента Украины.

Напомним, что вопрос с Крымом возник после референдума в 2014 году, на котором более 95 процентов жителей проголосовали за воссоединение с Россией.

Ранее мы сообщали о том, что Путин заявил, что поправки в Конституцию поддерживает абсолютное большинство россиян.

Видео:Крым. Реалии/YouTube