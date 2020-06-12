Зеленский заявил о планах "вернуть вопрос Крыма" в повестку дня

В пятницу, 12 июня, стало известно о том, что президент Украины Владимир Зеленский намерен "вернуть вопрос Крыма" в повестку дня. Об этом он заявил в Twitter.
Зеленский отметил, что соответствующее предложение он также озвучил во время разговора с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном. Тот поддержал президента Украины.
Напомним, что вопрос с Крымом возник после референдума в 2014 году, на котором более 95 процентов жителей проголосовали за воссоединение с Россией.
Ранее мы сообщали о том, что Путин заявил, что поправки в Конституцию поддерживает абсолютное большинство россиян.
Видео:Крым. Реалии/YouTube
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