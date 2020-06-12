Глава государства отметил, что у народов России общий исторический код.

Президент России Владимир Путин заявил, что поправки в Конституцию поддерживает абсолютное большинство россиян. Об этом он рассказал во время церемонии, посвящённой Дню России, проходившей на Поклонной горе.

Глава государства отметил, что у народов России общий исторический код и нравственные устои — такие как уважение к труженнику и защитнику Отечества.

К нашей неразрывной многовековой истории, традициям и культуре. Владимир Путин, президент России

Он подчеркнул, что именно поэтому граждане так часто предлагали прописать эти стержневые принципы в Конституции. Среди других ценностей Путин назвал любовь к Родине, семье и незыблемость границ.

Ранее президент России назначил нового начальника ГСУ ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Видео: kremlin.ru