Президент России Владимир Путин заявил, что поправки в Конституцию поддерживает абсолютное большинство россиян. Об этом он рассказал во время церемонии, посвящённой Дню России, проходившей на Поклонной горе.
Глава государства отметил, что у народов России общий исторический код и нравственные устои — такие как уважение к труженнику и защитнику Отечества.
К нашей неразрывной многовековой истории, традициям и культуре.
Владимир Путин, президент России
Он подчеркнул, что именно поэтому граждане так часто предлагали прописать эти стержневые принципы в Конституции. Среди других ценностей Путин назвал любовь к Родине, семье и незыблемость границ.
Ранее президент России назначил нового начальника ГСУ ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Видео: kremlin.ru
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