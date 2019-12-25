Президент России назначил нового начальника ГСУ ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Предыдущий руководитель Олег Андропов оставил пост в конце февраля.

Должность начальника Главного следственного управления Главного управления МВД по Петербургу и Ленинградской области занял полковник юстиции Евгений Негрозов. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин 11 июня: он опубликован на официальном портале правовой информации.

Предыдущий руководитель Главного следственного управления Олег Андропов оставил пост в конце февраля. Известно, что Евгений Негрозов долгое время был его заместителем — на должности начальника следственной части по расследованию организованной преступной деятельности.

Ранее мы сообщили, что следственный комитет Петербурга заинтересовался избитым на площадке мальчиком.

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