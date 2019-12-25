Следственный комитет Петербурга заинтересовался избитым на площадке мальчиком

10-летнего школьника забили палками пятеро подростков и бросили в луже крови.

Следственные органы СКР по Петербургу проводят доследственную проверку после появления в прессе сообщения о жестоком избиении 10-летнего мальчика. В настоящий момент правоохранители проводят все необходимые мероприятия, направленные на выяснение всех подробностей происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России.

Напомним, 10-летнего школьника избили пятеро подростков на детской площадке в Парголово. Им не понравилось то, что ребенок захотел покачаться на "их" качелях. Нападающие закрыли рот своей жертве и начали бить палками. На помощь ребенку никто не пришел. Закончив свое грязное дело, подростки сбежали, оставив мальчика в луже крови.

В состоянии шока потерпевший смог самостоятельно добраться до дома, где ему вызвали скорую помощь. Мальчика прооперировали. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое. Судя по травмам, ребенок получил множество раз по голове. Также у него диагностировали рваную рану в области подмышки и перелом левой руки.

Ранее мы писали, что в Шушарах безработный избил и изнасиловал собутыльницу.

Фото: ВКонтакте / Следственный комитет