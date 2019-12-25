Пятеро подростков палками избили 10-летнего мальчика в Парголово

Потерпевший хотел покачаться на качелях.

Накануне в Парголово случился чудовищный инцидент. Пятеро подростков палками избили 10-летнего мальчика, который пришел на детскую площадку, чтобы покачаться на качелях. О происшествии рассказала тетя потерпевшего в социальной сети "ВКонтакте".

По словам женщины, все произошло на площадке, расположенной по адресу улица Первого мая, 101. На территории находились подростки на вид 13-15 лет. Они пригрозили ребенку расправой, если тот воспользуется "их" качелями. Мальчик не послушал и все же пошел качаться. Раздраженные таким поведением подростки накинулись на непрошеного гостя и начали впятером его избивать палками. Чтобы жертва вела себя тихо, ей закрыли рот руками.

На помощь 10-летнему мальчику никто из взрослых так и не пришел. Подростки избили ребенка, оставив его лежать в луже крови. В состоянии шока потерпевший смог самостоятельно добраться до дома, где ему вызвали скорую помощь.

В настоящее время мальчик прооперирован. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое. Судя по травмам, ребенок получил множество ударов по голове. У него также диагностировали рваную рану в области подмышки и перелом левой руки. Родственники мальчика разыскивают свидетелей инцидента.

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Фото: Piter.TV