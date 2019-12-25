Пять мужчин и беременная женщина избили и ограбили жителя Приозерска

Потерпевший получил ушибы лица и грудной клетки, лишился денег и техники.

В среду, 3 июня, в полицию Приозерского района Ленобласти обратился молодой человек 1996 года рождения с заявлением о разбойном нападении. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам заявителя, ночью к нему в квартиру на улице Чапаева в Приозерске вломились шесть малознакомых человек, в числе которых была беременная женщина. Злоумышленники отжали входную дверь монтировкой, а после начали избивать потерпевшего ногами и руками. Затем они украли у него 100 тысяч рублей, телевизор Toshiba, игровую приставку Хbox, мобильный телефон и ноутбук.

Пострадавшего увезли в больницу с ушибами лица и грудной клетки. После оказания медпомощи его отпустили на амбулаторное лечение.

4 июня полицейские задержали всех злоумышленников. Подозреваемыми оказались люди в возрасте от 22 до 36 лет. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Все мужчины помещены в изолятор временного содержания. Девушку из-за беременности отпустили под подписку о невыезде.

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Фото: Piter.TV