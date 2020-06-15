Хайко Маас назвал отношения между германией и США сложными.

В МИД Германии прокомментировали планы США по выводу войск. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства ФРГ Хайко Маас в прямом эфире для местного телеканала ZDF. Он ответил на вопрос журналистов о том, несколько сложны отношения между Берлином и Вашингтоном на сегодняшний день. Спикер заявил: "Скажем так, это сложно".

Если видно, что такое решение не было согласовано стопроцентно в американском правительстве, то неудивительно, что и с нами оно не было согласовано Хайко Маас, глава МИД Германии

Напомним, что ранее американские СМИ сообщили зрителям о выводе 9,5 тысяч военнослужащих с территории Германии. Отметим, что на данный момент армия США в ФРГ насчитывает 35 тысяч солдат. Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайбер рассказал, что администрация Дональда Трампа не уведомляла Берлин о своих планах по выводу военнослужащих.

Американский журналист объяснил, почему Россия может опасаться НАТО.

Видео: Youtube / Yahoo Finance