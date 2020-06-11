По словам Макинани, американский президент не собирается "наказывать" Ангелу Меркель сокращением американского контингента на территории страны.

В Вашингтоне оценили информацию о тайном выводе войск из ФРГ. Об этом сообщила пресс-секретарь Трампа Кейли Макинани.

Пресс-секретарь президента США подчеркнула, что Трамп всегда действует в интересах страны. Он никогда не наказывает мировых лидеров. При этом, Макинани не стала подтверждать факт принятия решения о выводе войск с территории Германии.

Накануне американские СМИ писали о том, что Дональд Трамп решил сократить присутствие американского контингента на территории ФРГ. Германию покинут порядка 9,5 тыс. военнослужащих США. В бундестаге заявили, что Берлин не предупредили о выводе войск.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что ЦИК проверит сообщения о принуждении бюджетников к голосованию по Конституции.

Видео: Youtube/Yahoo Finance