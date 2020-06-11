Памфилова поручила проверить сообщения на всех уровнях.

ЦИК проверит сообщения о принуждении бюджетников к голосованию по Конституции. Об этом заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Глава ЦИК уточнила, что некоторые из таких сообщений были фейками. Она рассказала, что ни одно из заявлений, которое пришло, пока не подтвердилось.

Но это не значит, что их не может быть. - Элла Памфилова, глава ЦИК

Мониторингом сообщений займется руководство Москвы. Любая информация, которая попадёт на горячую линию будет проверена ответственными лицами. ЦИК намерен держать все сообщения под контролем. Памфилова подчеркнула, что так ЦИК сможет понять, "что на самом деле реально, а что спровоцировано". Она добавила, что мэрия Москвы указала на то, что в сообщениях о принуждении к голосованию по Конституции имеются несуществующие департаменты.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что Кремль оценил действия американских политиков в период выборов.

Видео: Youtube/ЦИК России