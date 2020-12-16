Памфилова: в едином дне голосования приняли участие около 26 млн избирателей

В ЦИК России рассказали о росте интереса наблюдателей к выборам.

Около 26 миллионов избирателей приняли участие в едином дне голосования. Соответствующее заявление журналистам сделала глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова в ходе выступления на брифинге для журналистов в информационном центре ЦИК. Эксперт пояснила, что явка оценивается как довольно высокая. Также известно, что в мониторинге процесса голосования на выборах по регионам приняли участие более 149,7 тысяч наблюдателей, из которых 64 тысяч граждан были представлены политическими партиями. При этом Более 500 тысяч атак было зафиксировано на официальный сайт ЦИК со старта выборов в 2025 году.

То есть явка составила около 47 процентов, и это на 8 процентов выше, чем в аналогичной по масштабу, формату кампании, которая была в единый день голосования 2022 года. Элла Памфилова, глава ЦИК

Дистанционное электронное голосование в 2025 году будет применяться в 23 субъектах РФ.

