Представители Конгресса США опубликовали доклад, в котором предлагается ужесточить санкции в отношении России.

Кремль оценил действия американских политиков в период выборов. В интервью журналистам пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что на время избирательной кампании Россия становится сакральной жертвой.

Авторами доклада являются около 150 членов палаты представителей, которые входят в рабочую группу Республиканского исследовательского комитета – объединения. Песков подчеркнул, что американские политики должны приносить "сакральную жертву" для достижения успехов в электоральных делах.

Мы сожалеем в этой связи. - Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что Трамп потребовал разработать программу приобретения ледокольного флота.

Видео: Youtube/ABC News