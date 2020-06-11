Кремль оценил действия американских политиков в период выборов. В интервью журналистам пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что на время избирательной кампании Россия становится сакральной жертвой.
Авторами доклада являются около 150 членов палаты представителей, которые входят в рабочую группу Республиканского исследовательского комитета – объединения. Песков подчеркнул, что американские политики должны приносить "сакральную жертву" для достижения успехов в электоральных делах.
Мы сожалеем в этой связи.
- Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента
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Видео: Youtube/ABC News
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