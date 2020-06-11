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Президент США Дональд Трамп потребовал разработать программу приобретения ледокольного флота. Об этом стало известно из меморандума, подписанного американским лидером.

В документе сказано, что Америка нуждается в готовом и работоспособном флоте ледоколов. Планируется, что он будет готов к 2029 году. Трамп считает, что США должны обеспечить своё присутствие в Антарктике. Он поручил сразу нескольким министерствам провести исследования преимуществ и рисков использования ледокольного флота. Вашингтон рассматривает возможность организации как минимум двух баз на территории США и двух – за границей.

На сегодняшний день американский полярный флот состоит из тяжелого ледокола Polar Star и ледокола Healy. В штатах реализуют программу Polar Security Cutter. Она подразумевает обновление американского флота.

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Видео: Youtube/Astonishing Vid"s