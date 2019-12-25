В Forbes. как РФ выиграет у НАТО после решения Трампа ввести из Германии войска.

России предсказали скорую победу над НАТО после вывода войск США из Германии. Об этом заявили журналисты из Forbes. Авторы публикации считают, что РФ выиграет победу над странами североатлантического альянса, если по решению президента США часть солдат будет выведена с территории ФРГ. В материале указано, что Трамп намерен вернуть домой 9,5 тысяч военнослужащих из 34,4 тысячи человек, охраняющих восточные границы НАТО.

В Forbes отметили, что наиболее уязвимыми странами станут Эстония, Литва и Латвия. Раньше военным из России могло понадобиться около 6 часов, чтобы достичь пригородов этих государств. После реализации Трампа это время значительно сократится.

В Forbes напомнили, что российские военные имеют около 760 танков, которые будут переброшены на приграничные территории Прибалтики в случае военного конфликта. У НАТО на данный момент всего 130 танков, которые дислоцированы в данном регионе. Около 90 из них - американские.

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Видео: YouTube / Минобороны России