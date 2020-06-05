В Германии призывают соблюдать оружейное эмбарго в Ливии.

Хайко Маас оценил развитие ситуации в Ливии. Об этом глава МИД Германии рассказал во время брифинга после встречи с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо. По словам чиновника, Берлин продолжает поддерживать миротворческие усилия в зоне военного конфликта. По словам Мааса, без политического решения страну будет ждать бесконечная гражданская война.

Мы должны констатировать, что оружейное эмбарго нарушено обеими сторонами и это привело к тому, что ни одна сторона не получила из этого военного преимущества...Мы будем вместе работать над тем, чтобы продвигать политический процесс в Ливии Хайко Маас, глава МИД ФРГ

Чиновник поддерживает инициативу сторон в Ливии провести переговоры в формате "5+5" в Женеве. Он призывает ЛНА и ПНС согласовать перемирие, а также обеспечить оружейное эмбарго в рамках миссии в Средиземноморье.

Германия с 15 июня снимет ограничения на поездки в Шенгенскую зону.

Видео: Youtube/ AuswaertigesAmtDE