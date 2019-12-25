Германия с 15 июня снимет ограничения на поездки в Шенгенскую зону и Великобританию. Об этом во время брифинга заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас. Чиновник объяснил, что запрет на выезд будет изменен на индивидуальные рекомендации для туристов, которые будут обновлять в ежедневном режиме. Данное постановление обсуждалось совместно с европейскими партнерами из ЕС.
При условии отсутствия запретов на въезд и крупномасштабных ограничений на выезд в этих странах. Этим условиям соответствуют все страны, кроме Норвегии и Испании
Хайко Маас, глава МИД Германии
Чиновник напомнил, что на территории Норвегии продлятся ограничения , связанные с въездом в страну. В Испании парламент днем 3 июня обсудит продление запрета на въезд в страну до 21 июня.
Маас назвал темы неформальных переговоров Совета глав МИД Евросоюза.
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