В ФРГ будут ежедневно обновлять рекомендации по выезду из страны.

Германия с 15 июня снимет ограничения на поездки в Шенгенскую зону и Великобританию. Об этом во время брифинга заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас. Чиновник объяснил, что запрет на выезд будет изменен на индивидуальные рекомендации для туристов, которые будут обновлять в ежедневном режиме. Данное постановление обсуждалось совместно с европейскими партнерами из ЕС.

При условии отсутствия запретов на въезд и крупномасштабных ограничений на выезд в этих странах. Этим условиям соответствуют все страны, кроме Норвегии и Испании Хайко Маас, глава МИД Германии

Чиновник напомнил, что на территории Норвегии продлятся ограничения , связанные с въездом в страну. В Испании парламент днем 3 июня обсудит продление запрета на въезд в страну до 21 июня.

Маас назвал темы неформальных переговоров Совета глав МИД Евросоюза.