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Германия с 15 июня снимет ограничения на поездки в Шенгенскую зону
Сегодня, 12:22
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lesjasap

Германия с 15 июня снимет ограничения на поездки в Шенгенскую зону

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В ФРГ будут ежедневно обновлять рекомендации по выезду из страны.

Германия с 15 июня снимет ограничения на поездки в Шенгенскую зону и Великобританию. Об этом во время брифинга заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас. Чиновник объяснил, что запрет на выезд будет изменен на индивидуальные рекомендации для туристов, которые будут обновлять в ежедневном режиме. Данное постановление обсуждалось совместно с европейскими партнерами из ЕС.

При условии отсутствия запретов на въезд и крупномасштабных ограничений на выезд в этих странах. Этим условиям соответствуют все страны, кроме Норвегии и Испании

Хайко Маас, глава МИД Германии

Чиновник напомнил, что на территории Норвегии продлятся ограничения , связанные с въездом в страну. В Испании парламент днем 3 июня обсудит продление запрета на въезд в страну до 21 июня.

Маас назвал темы неформальных переговоров Совета глав МИД Евросоюза.

Теги: германия, туризм, шенген, шенгенская зона
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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