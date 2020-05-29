Главы МИД обсудят вопросы, связанные с Афганистаном, Гонконгом и коронавирусом.

Хайко Маас назвал темы неформальных переговоров Совета глав МИД Евросоюза. Об этом глава внешнеполитического ведомства Германии рассказал перед видеоконференцией. Чиновник отметил, что участники онлайн-встречи поднимут вопросы, связанные с Китаем, Афганистаном и коронавирусом.

Мы сильны в ЕС, когда говорим в один голос. Глядя на новый закон о безопасности в Гонконге, ЕС занял ясную позицию о том, что автономия Гонконга не должна быть затронута в такой степени Хайко Маас, глава МИД Германии

Хайко Маас добавил, что Евросоюз надеется, что свободы и права граждан Гонконга будут сохранены властями Китая. Германия выступает за диалог с КНР, а не за введение санкций. В ФРГ рассчитывают представить свою позицию сторонам.

Диалог с Китаем крайне важен для выстраивания отношений между ЕС и Китаем Хайко Маас, глава МИД Германии

Специалист напомнил, что в сентябре 2020 года ЕС и Китай встретятся на запланированном саммите.

Китай пригрозил США ответными мерами на вмешательство в дела Гонконга.

Видео: Youtube/ WELT