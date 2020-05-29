В МИД КНР заявили, что страна готова к контрмерам против Америки.

Китай пригрозил США ответными мерами на вмешательство в дела Гонконга. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. По словам чиновника, власти КНР готовы предпринять необходимые меры, если Америка не прекратит вмешиваться в дела суверенного государства.

США следует немедленно прекратить вмешиваться в дела Гонконга, если они продолжат настаивать на вмешательстве, Китай готов предпринять необходимые контрмеры Чжао Лицзянь, официальный представитель МИД КНР

Напомним, что ранее государственный секретарь США Майк Помпео рассказал Конгрессу о том, что Гонконг лишается автономии, ранее предоставленной Китаем. Ранее соответствующее соглашение было подписано между Великобританией и КНР в 1997 году в рамках передачи территории КНР.

Китай призвал другие страны прекратить вмешательство в дела Гонконга.

Видео: Youtube/New China TV