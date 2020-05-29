В МИД считают, что государства вмешиваются в суверенитет Китая.

Китай призвал другие страны прекратить вмешательство в дела Гонконга. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь во время брифинга с журналистами. Чиновник призвал государства отказаться от того, чтобы вмешиваться в ситуацию со статусом Гонконга.

Страны грубо вмешиваются в дела Гонконга и во внутренние дела КНР, Китай осуждает это и выражает решительный протест Чжао Лицзянь, представитель МИД Китая

Эксперт призывает мировое сообщество уважать суверенитет КНР и прекратить любые попытки вмешательство в его внутренние дела. Таким образом в МИД прокомментировал общее заявление Великобритании, Австралии, Канады и США. Ранее МИД данных государств заявили о том, что решение властей Китая о разработке закона для Гонконга по национальной безопасности противоречит положениям декларации о независимости региона. Этот документ подписан Великобританией и КНР.

В Гонконге полиция применила "перечные" шарики для разгона протестующих.

Видео: ВК/МИД России