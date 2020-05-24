США пригрозили Китаю санкциями в случае нарушения автономии Гонконга

В Вашингтоне считают, что это станет ударом по руководству КНР.

США могут ввести санкции против Гонконга и Китая, если последние примут законопроект о защите национальной безопасности и "захватят" район. Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Роберт О"Брайен.

По его словам, подобными действиям КНР возможно лишат Гонконг автономии. Власти США считают, что в таком случае регион не сможет сохранить за собой статус азиатского финансового центра. Это приведет к оттоку многих компаний и даже жителей из Гонконга.

В США предполагают, что потеря доступа к "капиталу" нанесет значительный удар по экономике Китая.

Напомним, что законопроект о защите национальной безопасности предусматривает создание в Гонконге в специальных органов, обеспечивающие эту самую безопасность в городе. Местные жители выступили против и в городе вновь воцарились беспорядки.

Видео: YouTube / WELT