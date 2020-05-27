В ходе протестов полиция задержала около 15 человек.

В Гонконге полиция применила "перечные" шарики для разгона протестующих. Об этом сообщили журналисты из South China Morning Post. Авторы публикации разместили в Twitter-аккаунте ролик с подтверждением данного инцидента.

Напомним, что со вторника местные активисты выступают против рассмотрения в законодательном собрании Китая проекта, касающегося государственного гимна КНР. Депутаты хотят внедрить уголовную ответственность за оскорбление и неправомерное использование национального гимна - "Марша добровольцев". За данное нарушение граждан могут сажать в тюрьму на срок до трех лет или заставить выплатить штраф в размере 6,4 тысячи долларов.

В соцсетях китайские протестующие призывают сорвать заседание и парализовать движение на главных дорогах, в метро. Правоохранительным органам пришлось усилить меры безопасности. В районы Гонконга полиция направила около трех тысяч сотрудников спецподразделений. На данный момент известно, что из-за столкновений с представителями закона задержано около 15 человек.

США пригрозили Китаю санкциями в случае нарушения автономии Гонконга.

Видео: Twitter/Studio Incendo