МИД Китая ответил на заявление Майка Помпео о пересмотре статуса Гонконга.

Китай уличил США в шантаже Гонконга. Об этом представители КНР рассказали журналисты из Reuters. Чиновники отреагировали на заявление американского государственного секретаря Майка Помпео о том, что Вашингтон захочет пересмотреть свою позицию относительно статуса Гонконга.

В МИД Китая протестуют против давления, которое Америка пытается оказать на правительство страны. Дипломат считает, что США давят на местных чиновников, что является вмешательством во внутренние дела государства и шантажом.

Напомним, что 18 мая Майк Помпео озвучил позицию США по территории Гонконга. Он рассказал, что любое нарушение автономного статуса Гонконга может привести к пересмотру позиции США по статусу его территории.

В состав Китая Гонконг вернулся в 1997 году. Город предоставили широкую автономию на 50 лет. Соответствующее соглашение подписали представители КНР и Гонконга. Благодаря данному документу город смог установить связи с США.

Трамп подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге.

Фото и видео: Youtube/Fox Business