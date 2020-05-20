В США оценили мировой ущерб от действий Китая в период пандемии коронавируса

Америка назвала вклад КНР в борьбу с инфекцией ничтожным.

В США заявили, что пандемия коронавируса нанесла миру ущерб в 9 триллионов долларов. Такие цифры назвал госсекретарь Америки Майк Помпео на пресс-конференции в госдепе 20 мая.

Помпео отметил, что вклад Китая в борьбу с COVID-19 можно назвать ничтожным по сравнению с ценой, в которую пандемия обошлась всему миру. Госсекретарь напомнил, что инфекция убила 90 тысяч американцев и 300 тысяч людей на всей планете, а также лишила работы более 36 миллионов американцев. По словам Помпео, штаты выделили на глобальные меры по борьбе с вирусом порядка 10 миллиардов долларов, тогда как КНР – лишь два миллиарда.

Кроме того, США обвинили Китай в недостаточном расследовании источника и вспышки коронавируса, однако в Пекине призвали перестать клеветать на КНР и выступать с необоснованными заявлениями.

Ранее мы писали, что МИД Китая назвал США крупнейшей в мире "империей хакеров".

Видео: Youtube/ Fox Business