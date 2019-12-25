Чжао Лицзянь призвал США отказаться от глобальной слежки за пользователями в Сети.

МИД Китая назвал США крупнейшей в мире "империей хакеров". Об этом заявил официальный представитель ведомства Чжао Лицзянь во время выступления перед журналистами на брифинге. По данным чиновника, в Америке занимаются самой масштабной слежкой в Интернете. Власти КНР призывают Вашингтон отказаться от подобных действий.

Мы также призываем отдельных американских чиновников прекратить клевету в адрес Китая Чжао Лицзянь, официальный представитель МИД Китая

В КНР напомнили американским коллегам, что США обязаны соблюдать резолюции ООН о праве на неприкосновенность частной жизни в цифровую эпоху.

Напомним, что генеральный прокурор США Уильям Барр предположил, что американская компания Apple сотрудничает с правительствами России и Китая. Он считает, что корпорация помогает странам следить за своими гражданами при помощи гаджетов. Производитель техники отверг подобные обвинения.

