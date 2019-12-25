В компании опровергли утверждения генпрокурора США Уильяма Барра.

Apple ответила на обвинения в сговоре с Россией. Представители IT-корпорации заявили журналистам из Bloomberg о том, что компания занимается продажей одинаковых версий iPhone во все страны. При этом специалисты не хранят пароли от устройств пользователей, поэтому не имеют возможности разблокировки защищенных аппаратов. При этом эксперты Apple занимаются тем, чтобы их блокировку защитной системы невозможно было обойти хакерам.

Все эти действия одинаково относятся к нашим операциям во всех странах мира представители Apple

В компании отвергли обвинения, которые ранее выдвинул генеральный прокурор США Уильям Барр. Специалист считает, что политика Apple по защите персональных сведений угрожает интересам национальной безопасности Америки. Эксперт недоволен, что информация защищается в том числе и от правоохранительных органов. Барр добавил, что предприятие может сотрудничать с РФ и КНР, которые пытаются организовать слежку за своими гражданами.

Напомним, что в МИД Россия опровергали утверждения Барра. Представители власти заявили, что Москва не сотрудничает с Apple, а подобные предположения могут вызывать лишь улыбку.

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