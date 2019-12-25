Главу Xiaomi уличили в использовании Apple

Многие подписчики Лея Цзуня, являющиеся ярыми фанатами Xiaomi, высказалась в комментариях под постом крайне негативно.

Глава Xiaomi Лей Цзун (Lei Jun) известен своей активной пропагандой смартфонов Xiaomi и Redmi в социальной сети Weibo, однако, как оказалось, топ-менеджер не брезгует пользоваться устройствами конкурентов. Свой новый пост в социальной сети Weibo Лей Цзун опубликовал с iPhone.

Многие подписчики Лея Цзуня, являющиеся ярыми фанатами Xiaomi, высказалась в комментариях под постом крайне негативно. Тут руку помощи главе компании протянул партнер инвестиционного отделения Xiaomi Industry Investment Пан Цзютан. Он отметил, что пользоваться смартфонами конкурентов, например Apple или Samsung, вполне нормальная практика. В гаджетах можно что-то подсмотреть и перенести в устройства своей компании.

Ранее такие упреки высказывались и в адрес главы Huawei Ричарда Ю (Richard Yu), а прежний глава Meizu Ли Нан (Li Nan) и вовсе перешел с Meizu на iPhone после увольнения.

Ранее Xiaomi представила Poco F2 Pro.

Фото: gizchina.com