Xiaomi представила Poco F2 Pro

Онлайн-презентация состоялась 12 мая.

Представители бренда Poco 12 мая провели официальное онлайновое мероприятие, в рамках которого представили новый флагман – Poco F2 Pro. Стоимость новинки в базовой версии – 500 евро, хотя по слухам она должна была стоить не меньше 650 евро.

У Poco F2 Pro современный дисплей Sumer AMOLED диагональю 6,67 дюйма разрешением Full HD+ со встроенным сканером отпечатков пальцев. Смартфон представлен с 128 и 256 Гб памяти. Главный датчик основной камеры модели – Sony IMX686 оптического формата 1/1,72 дюйма и разрешением 64 Мп. Датчик глубины имеет разрешение 2 Мп, широкоугольная камера на 13 Мп и камера для макросъемки на 5 Мп.

У смартфона есть стандартный разъем для наушников, ИК-излучатель и NFC, но при этом нет слота для карт памяти microSD. Емкость аккумулятора составила 4700 мА/ч, поддерживается быстрая зарядка мощностью 33 Вт. Купить смартфон можно в белом, фиолетовом, сером и синем цветах.

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Видео: YouTube/ Argus World