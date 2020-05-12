Realme привезла в РФ сверхбыстрые смартфоны среднего класса

Продажи стартуют 19 мая.

Компания Realme представила на российском рынке три смартфона среднего класса. Речь идет о Realme 6i, 6 и 6 Pro. Презентация состоялась в онлайн-формате.

Realme 6i позиционируется как сверхбыстрый бюджетный смартфон для игр. Он имеет процессор MediaTek Helio G80, аккумулятор на 5000 мАч и поддерживает 18 Вт быстрой зарядки. Гаджет имеет 4 Гб оперативной памяти и 128 Гб постоянно памяти. Смартфон стоит 16 990 рублей, на старте продаж с 19 мая по 2 июня он будет стоить 14990 рублей.

Realme 6 имеет 6,5-дюймовый дисплей Full HD+ с частотой 90 Гц, камеру 16 Мп со светосилой f/2.0 и размером сенсора 1 /3,1″. Этот гаджет представят в двух вариантах: 4/128 Гб памяти за 19 990 рублей и в версии с 8/128 Гб за 21 990 рублей.

Realme 6 Pro частично повторяет модели Realme 6, но у него 6,6-дюймовый дисплей и двойная селфи-камера. Смартфон с 8/128 Гб памяти будет стоить 24 990 рублей.

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Видео: YouTube/ realme India