PlayStation 5 может выйти в октябре этого года

Такие данные удалось получить из опубликованной вакансии.

Пользователи обратили внимание на вакансию компании Sony. Благодаря ей удалось предположить дату начала продаж PlayStation 5 (PS5).

В вакансии упоминается игровая консоль, которая начнет продаваться в октябре текущего года.

Указанная дата отчасти совпадает с примерным релизом новой части гоночной игры DiRT, которая поступит в продажу в том же месяце не только на предыдущие игровые консоли, но и на PS5

Ранее инсайдеры рассказали, что презентация консоли должна состояться в первой половине июня. Однако, дизайн могут показать и раньше.

Ранее онлайн-магазин опубликовал предположительную цену PlayStation 5.