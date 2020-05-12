PlayStation 5 может выйти в октябре этого года

Пользователи обратили внимание на вакансию компании Sony. Благодаря ей удалось предположить дату начала продаж PlayStation 5 (PS5).
В вакансии упоминается игровая консоль, которая начнет продаваться в октябре текущего года.
Указанная дата отчасти совпадает с примерным релизом новой части гоночной игры DiRT, которая поступит в продажу в том же месяце не только на предыдущие игровые консоли, но и на PS5
Ранее инсайдеры рассказали, что презентация консоли должна состояться в первой половине июня. Однако, дизайн могут показать и раньше.
Ранее онлайн-магазин опубликовал предположительную цену PlayStation 5.
Видео: YouTube/ PlayStation DE
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