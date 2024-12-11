ЕС решил запретить импорт Xbox и PlayStation в Россию

Кая Каллас раскрыла ряд новых запретов, который ЕС готовит для России.

Поставки зарубежных игровых консолей Xbox и PlayStation в Россию предлагается запретить в рамках нового санкционного пакета от стран коллективного Запада. Соответствующее заявление сделала глава вырховной дипломатии и политики безопасности Кая Каллас. Слова иностранки приводят авторы издания The Financial Times. Эксперт предположила, что данные устройства Москва использует в качестве предметов, помогающих управлять беспилотниками. В запрещенный перечень попадут поставки конкретных химикатов. Дополнительно будут введены ограничения на импорт сжиженного природного газа из России. Новое экономическое давление со стороны Брюсселя может начать действовать с 22 февраля. Ранее крупнейшие производители консолей — Sony, Microsoft и Nintendo — приостановили официальные продажи в России после начала боевых действий и введения санкций. Их продукцию в нашу страну ввозится по параллельному импорту.

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Фото: YouTube / PlayStation