Вышел релизный трейлер ремастера игры STAR WARS: Episode I: Jedi Power Battles

Игра уже доступна геймерам.

Компания Aspyr Media выпустила в социальных сетях ремастер компьютерной игры STAR WARS: Episode I: Jedi Power Battles. К выходу проекта в свет авторы показали игрокам релизный трейлер. Они напомнили, что переиздают хит первой игровой консоли PlayStation, датированный 2000 годом выпуска и созданного по мотивам первого эпизода франшизы "Звездных войн". В модернизированной версии, кроме усовершенствованной графики и геймплейных наработок, разработчики также добавили дополнительные режимы и сделали играбельными новых персонажей. В настоящее время игра доступна на персональных компьютерах, консолях Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X/S.

Вышел кинематографический ролик и трейлер карт в Call of Duty: Black Ops 6.

Фото и видео: YouTube / Xbox