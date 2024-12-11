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Вышел релизный трейлер ремастера игры STAR WARS: Episode I: Jedi Power Battles

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Игра уже доступна геймерам.

Компания Aspyr Media выпустила в социальных сетях ремастер компьютерной игры STAR WARS: Episode I: Jedi Power Battles. К выходу проекта в свет авторы показали игрокам релизный трейлер. Они напомнили, что переиздают хит первой игровой консоли  PlayStation, датированный 2000 годом выпуска и созданного по мотивам первого эпизода франшизы "Звездных войн". В модернизированной версии, кроме усовершенствованной графики и геймплейных наработок, разработчики также добавили дополнительные режимы и сделали играбельными новых персонажей. В настоящее время игра доступна на персональных компьютерах, консолях Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X/S.

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Фото и видео: YouTube / Xbox

Теги: star war, звездные войны, компьютерная игра, ремастер, трейлер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура,

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