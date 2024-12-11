Вышел кинематографический ролик и трейлер карт в Call of Duty: Black Ops 6

Авторы показали нововведения игры.

Второй сезон компьютерной игры Call of Duty: Black Ops 6 и Call of Duty: Warzone стартует для пользователей 28 января. Компания Activision представила в социальных сетях для игроков два новых трейлера. В первом слуае ролик представляет из себя кинематографический трейлер, рассказывающий о преследовании команды под названием Rogue Team загадочными убийцами.

Во втором случае речь идет о демонстрации мультиплеерных карт, в котором пользователи увидели новые локации. Речь идет о автосалоне с площадью 6 на 6, а также яхте, размещенной посреди океана, которая будет доступна в форматах 6-на-6 и 2-на-2. Дополнительно будет доступен элитный небоскреб в формате 6 на 6. В обновленном режиме "Зомби" появится новая карта "Гробница".

Напомним, что проект Call of Duty: Black Ops 6 доступен на таких платформах как персональные компьютеры, игровые консоли PlayStation и Xbox. Ранее инсайдеры сообщили о возможности релиза стрелялки на Nintendo Switch 2. Однако точной даты такого релиза нет. Уже сейчас игра стала лидером продаж в США за декабрь и загрузок на PS5 за 2024 год.

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Фото и видео: YouTube / Call of Duty

