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nastya960
Код вставки плеера

Онлайн-магазин опубликовал предположительную цену PlayStation 5

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В компании отметили, что пока не определили даже примерную стоимость игровой системы.

Sony до сих пор не провела полноценную презентацию PlayStation 5. Официально представили только новый логотип, технические данные и примерную дату релиза консоли.

Ретейлер из Дании, попытался исправить ситуацию и создал страницу приставки, где написал стоимость в $1023. Некоторые пользователи думают, что это только предположительная цена, а после анонса она будет отредактирована.

По ранним слухам, цена на PlayStation 5 будет начинаться от $499. Но в компании отметили, что пока не определили даже примерную стоимость игровой системы. Релиз должен состояться в ноябре 2020 года, но в это же время прием предзаказов хотят назначить на 1 декабря. Так что пока эту информацию нельзя считать точной.

Ранее в сеть слили новые изображения PlayStation 5 с геймпадом.

Видео: YouTube/ Concept Creator

Теги: playstation
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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