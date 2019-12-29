В сеть слили новые изображения PlayStation 5 с геймпадом

Изображения были созданы на основе чертежей Sony и немного на фантазии дизайнера.

В Sony продолжают хранить молчание относительно своей консоли нового поколения, ограничившись лишь презентацией логотипа PlayStation 5. Восполнить пробел информации решил дизайнер Джермейн Смит, который спроектировал для портала LetsGoDigital концепт будущей приставки.

Внешний вид больше подходит для Xbox. В консоли есть контроллер DualShock, главным отличием от предыдущей модели которого можно назвать наличие небольшого сенсорного дисплея на корпусе.

Видео было создано на основе чертежей Sony и немного на фантазии дизайнера. Поэтому автор отмечает, что на деле PlayStation 5 может оказаться немного другой.

Релиз PlayStation 5 намечен на конец текущего года, дата официальной презентации неизвестна. Изначально планировалось представить консоль в феврале, но этого так и не случилось.

Ранее была названа минимальная стоимость приставки Sony PlayStation 5.

Видео: YouTube/ Concept Creator