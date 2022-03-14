В сети появился новый трейлер Harry Potter: Quidditch Champions

Релиз игры намечен на 3 сентября.

Компания-издатель Warner Bros. Games совместно со студией разработки компьютерных игр Unbroken представили геймплейный трейлер своего нового проекта Harry Potter: Quidditch Champions. Ролик опубликован на официальном YouTube-канале консоли PlayStation. В видеозаписи показан матч из мира Хогвартсва, в котором персонажи Гарри Поттер и Драко Малфой сражаются за снитч. В этом поединке спортсменам помогают другие персонажи из серии литературных произведений писательницы Джоан Роулинг.

Авторы игры пообещали пользователям, что принять участие в квиддиче смогут не только знаменитые волшебники школы Магии и волшебства, но и представители других стран. Harry Potter: Quidditch Champions выйдет в свет третьего сентября 2024 года для консолей PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One и персональных компьютеров. Физическое издание также доступно на PS и Xbox с 8 ноября 2024 года. Издание для консоли Nintendo Switch выйдет в праздничный сезон 2024 года.

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Фото и видео: YouTube / PlayStation