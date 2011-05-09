Вышел трейлер третьего сезона сериала "Триггер"

Премьера проекта запланирована на 19 сентября.

Российский онлайн-кинотеатр "Кинопоиск" представил в социальных сетях трейлер третьего сезона сериала "Триггер". Шоу с Максимом Матвеевым в главной роли стартует на стриминговой площадке с 19 сентября. В продолжение истории про работу московского психолога Артема Стрелецкого войдёт восемь эпизодов. Известно, что специалист продолжит использовать различные провокации, активируя в психике клиентов желание разобраться со своими внутренними проблемами всего за несколько сеансов. Однако герой даже не подозревает, что его ждут не только новые пациенты, но также сюрпризы из прошлого.

Напомним, что "Триггер" — один из флагманских российских телевизионных сериалов. Средний рейтинг проекта от пользователей "Кинопоиска" составляет 8,5/10 на основе более чем одного миллиона оценок. Недавний полнометражный дебют "Триггер. Фильм" зрители оценили всего на 6/10.

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Фото и видео: YouTube / Кинопоиск Премьеры