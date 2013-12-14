Вышел дублированный трейлер комедии "Мой Марчелло" с Катрин Денев

Премьера в России состоится 26 сентября.

Компания "Русский Репортаж" представила дублированный трейлер комедии "Мой Марчелло", который стал участником конкурсной программы 77-го Каннского кинофестиваля. Режиссером картины выступил Кристоф Оноре.

Сюжет расскажет историю девушки Кьяры Мастроянни, которая решает следовать по стопам своего отца для получения крупной роли в кино. Ее преображение вызывает у родных и близких друзей шквал разных эмоций.

В главных ролях сыграли Кьяра Мастроянни, Катрин Денев, Фабрис Лукини, Николь Гарсия и другие. Премьера в России состоится 26 сентября.

Ранее мы сообщали, что вышел новый трейлер хоррора "Никогда не отпускай" с Холли Берри.

Видео: ВКонтакте / Русский Репортаж