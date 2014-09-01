Вышел новый трейлер хоррора "Никогда не отпускай" с Холли Берри

Мировая премьера состоится 27 сентября.

Кинокомпания Lionsgate представила новый трейлер хоррора "Никогда не отпускай". Режиссером картины выступил Александр Ажа.

Сюжет фильма расскажет историю матери двоих сыновей, которых она защищает от неизвестного зла. Для этого все члены семьи связываются веревками. Одна когда один из мальчиков начинает сомневаться в реальности зла и снимает их, начинается борьба за выживание.

В главных ролях сыграли Холли Берри, Мэтт Андерсом, Кристин Парк и другие. Мировая премьера состоится 27 сентября.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма "Соник 3 в кино".

Видео: YouTube / Lionsgate Movies