Вышел трейлер фильма "Соник 3 в кино"

Кинокомпания Paramount Pictures представила первый трейлер фильма "Соник 3 в кино". Режиссером картины выступил Джефф Фаулер.
Сюжет продолжит историю ежа Соника, который вместе со своими друзьями будет противостоять новому злодею. Им предстоит сразиться с Шэдоу, творением дедушки Роботника.
Роли озвучили Бен Шварц, Идрис Эльба, Киану Ривз и другие. Мировая премьера состоится 20 декабря.
Ранее мы сообщали, что вышел трейлер исторического боевика "Легенда" с Джеки Чаном.
Видео: YouTube / Paramount Pictures
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