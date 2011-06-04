Вышел трейлер фильма "Соник 3 в кино"

Мировая премьера состоится 20 декабря.

Кинокомпания Paramount Pictures представила первый трейлер фильма "Соник 3 в кино". Режиссером картины выступил Джефф Фаулер.

Сюжет продолжит историю ежа Соника, который вместе со своими друзьями будет противостоять новому злодею. Им предстоит сразиться с Шэдоу, творением дедушки Роботника.

Роли озвучили Бен Шварц, Идрис Эльба, Киану Ривз и другие. Мировая премьера состоится 20 декабря.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер исторического боевика "Легенда" с Джеки Чаном.

Видео: YouTube / Paramount Pictures