Вышел трейлер исторического боевика "Легенда" с Джеки Чаном

Компания "НМГ Кинопрокат" представила трейлер исторического боевика "Легенда". Режиссером картины выступил Стэнли Тонг.
Фильм является продолжением вышедшего в 2017 году "Доспехов бога: В поисках сокровищ". В нем продолжат историю археолога Фана, который вместе со своими учениками найдет артефакт, открывающий портал между реальностью и миром снов.
В главной роли сыграл Джеки Чан. Премьера в России состоится 12 сентября.
Ранее мы сообщали, что вышел трейлер документального фильма о Кристофере Риве.
Видео: YouTube / НМГ Кинопрокат
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