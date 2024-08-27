Вышел трейлер исторического боевика "Легенда" с Джеки Чаном

Премьера в России состоится 12 сентября.

Компания "НМГ Кинопрокат" представила трейлер исторического боевика "Легенда". Режиссером картины выступил Стэнли Тонг.

Фильм является продолжением вышедшего в 2017 году "Доспехов бога: В поисках сокровищ". В нем продолжат историю археолога Фана, который вместе со своими учениками найдет артефакт, открывающий портал между реальностью и миром снов.

В главной роли сыграл Джеки Чан. Премьера в России состоится 12 сентября.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер документального фильма о Кристофере Риве.

Видео: YouTube / НМГ Кинопрокат