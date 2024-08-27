Вышел трейлер документального фильма о Кристофере Риве

Мировая премьера состоится 21 мая.

Студия Warner Bros. Pictures представила трейлер документального фильма "Супермен: История Кристофера Рива". Режиссерами картины выступили Иэн Бонхот и Питер Эттедги.

Проект расскажет историю творческого пути актера Кристофера Рива, который стал известен благодаря роли Супермэна в серии фильмов 1978-1987 годов. Также в фильме расскажут о травме, которую получил актер после падения с лошади, но это не помешало ему продолжать съемки на телевидении и создать фонд по правам людей с инвалидностью. В съемках приняли участие дети Рива. Мировая премьера состоится 21 мая.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер документального фильма о группе The Sonics.

Видео: YouTube / Warner Bros. Pictures