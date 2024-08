Вышел трейлер документального фильма о группе The Sonics

Мировая премьера состоится 13 сентября.

The Forge представил трейлер документального фильма о рок-группе The Sonics. Проект выйдет под названием "Boom: A Film about The Sonics". Режиссером фильма выступил Джордан Альбертсен.

Проект рассказывает о становлении коллектива, который был образован в Сиэтле в 1960 году. В ленту вошли интервью с участниками Sex Pistols, Pearl Jam, Heart, Mudhoney. Мировая премьера состоится 13 сентября.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер аниме "Властелин колец: Война рохирримов".

Видео: YouTube / The Forge