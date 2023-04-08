Вышел трейлер документального фильма о группе The Sonics

The Forge представил трейлер документального фильма о рок-группе The Sonics. Проект выйдет под названием "Boom: A Film about The Sonics". Режиссером фильма выступил Джордан Альбертсен.
Проект рассказывает о становлении коллектива, который был образован в Сиэтле в 1960 году. В ленту вошли интервью с участниками Sex Pistols, Pearl Jam, Heart, Mudhoney. Мировая премьера состоится 13 сентября.
Ранее мы сообщали, что вышел трейлер аниме "Властелин колец: Война рохирримов".
Видео: YouTube / The Forge
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все