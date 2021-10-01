Вышел трейлер аниме "Властелин колец: Война рохирримов"

Мировая премьера состоится 13 декабря.

Кинокомпания Warner Bros. Pictures представила первый трейлер аниме "Властелин колец: Война рохирримов". Режиссером картины выступил Кэндзи Камияма.

Фильм является частью вселенной Средиземья, описанной в романах Джона Рональда Руэла Толкина. События развернутся за две сотни лет до приключений Бильбо Бэггинса в "Хоббите". В центре внимания окажется оборона крепости Хорнбург, стоящей в Хельмовой Пади.

Роли озвучили Брайан Кокс, Гайа Уайз, Люк Паскуалино и другие. Мировая премьера состоится 13 декабря.

Ранее мы сообщали, что вышел новый тизер сериала "Последний богатырь: Наследие".

Видео: YouTube / Warner Bros. Pictures