Вышел новый тизер сериала "Последний богатырь: Наследие"

Премьера в России состоится в сентябре.

Онлайн-кинотеатр START представил новый тизер сериала "Последний богатырь. Наследие". Режиссером-постановщиком проекта выступил Антон Маслов.

Сериал является продолжение трилогии фильмов "Последний богатырь". Герой по имени Иван жил спокойной жизнью в Белогорье вместе со своими двумя дочками. Однако визит колдуна Северина, которому привиделось страшное бедствие, нарушил размеренную жизнь волшебников.

В главных ролях сыграли Виктор Хориняк, Юлия Пересильд, Виктор Сухоруков, Арина Рожкова и другие. Премьера в России состоится в сентябре.

Ранее Netflix представил трейлер фильма "Урок игры на пианино".

Видео: YouTube / START