Мировая премьера состоится 22 ноября.

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер фильма "Урок игры на пианино". Режиссером картины выступил Малкольм Вашингтон.

Сюжет основан на одноименной бродвейской пьесе и рассказывает историю семьи Чарльзов. После Великой депрессии один из братьев планирует сколотить семейное состояние, продав пианино, чтобы купить землю в штате Миссисипи. Но его сестра выступает против продажи инструмента, символизирующего историю их семьи.

В главных ролях сыграли Сэмюэл Л. Джексон, Джон Дэвид Вашингтон, Рей Фишер, Майкл Поттс, Эрика Баду и другие. Мировая премьера состоится 22 ноября.

Ранее мы сообщили, что вышел трейлер фильма "Комната по соседству".

Видео: YouTube / Netflix