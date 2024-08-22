Стриминговый сервис Netflix представил трейлер фильма "Урок игры на пианино". Режиссером картины выступил Малкольм Вашингтон.
Сюжет основан на одноименной бродвейской пьесе и рассказывает историю семьи Чарльзов. После Великой депрессии один из братьев планирует сколотить семейное состояние, продав пианино, чтобы купить землю в штате Миссисипи. Но его сестра выступает против продажи инструмента, символизирующего историю их семьи.
В главных ролях сыграли Сэмюэл Л. Джексон, Джон Дэвид Вашингтон, Рей Фишер, Майкл Поттс, Эрика Баду и другие. Мировая премьера состоится 22 ноября.
Ранее мы сообщили, что вышел трейлер фильма "Комната по соседству".
Видео: YouTube / Netflix
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