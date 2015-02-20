Вышел трейлер фильма "Комната по соседству"

Компания Sony Pictures Classics представила трейлер фильма "Комната по соседству". Режиссером картины выступил Педро Альмодовар.
Сюжет расскажет историю двух женщин Ингрид и Марты. В прошлом они работали в одном журнале и были близкими подругами. Позже пути героинь разошлись, и теперь им предстоит встретиться после долгой разлуки.
В главных ролях сыграли Тильда Суинтон и Джулианна Мур. Мировая премьера состоится 20 декабря.
Ранее мы сообщали, что вышел новый трейлер фильма "Мегалополис".
Видео: YouTube / Sony Pictures Classics
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