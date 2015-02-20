Вышел трейлер фильма "Комната по соседству"

Мировая премьера состоится 20 декабря.

Компания Sony Pictures Classics представила трейлер фильма "Комната по соседству". Режиссером картины выступил Педро Альмодовар.

Сюжет расскажет историю двух женщин Ингрид и Марты. В прошлом они работали в одном журнале и были близкими подругами. Позже пути героинь разошлись, и теперь им предстоит встретиться после долгой разлуки.

В главных ролях сыграли Тильда Суинтон и Джулианна Мур. Мировая премьера состоится 20 декабря.

Ранее мы сообщали, что вышел новый трейлер фильма "Мегалополис".

Видео: YouTube / Sony Pictures Classics