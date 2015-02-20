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Вышел трейлер фильма "Комната по соседству"

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Мировая премьера состоится 20 декабря.

Компания Sony Pictures Classics представила трейлер фильма "Комната по соседству". Режиссером картины выступил Педро Альмодовар.

Сюжет расскажет историю двух женщин Ингрид и Марты. В прошлом они работали в одном журнале и были близкими подругами. Позже пути героинь разошлись, и теперь им предстоит встретиться после долгой разлуки.

В главных ролях сыграли Тильда Суинтон и Джулианна Мур. Мировая премьера состоится 20 декабря.

Ранее мы сообщали, что вышел новый трейлер фильма "Мегалополис".

Видео: YouTube / Sony Pictures Classics

Теги: sony pictures classics, комната по соседству, трейлер, фильм
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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