Вышел новый трейлер фильма "Мегалополис"

Мировая премьера состоится 27 сентября.

Вышел новый трейлер научно-фантастического фильма "Мегалополис". Режиссером картины выступил Фрэнсис Форд Коппола.

Сюжет расскажет историю гениального архитектора Сержа Катилина, который хочет перестроить Нью-Йорк в грандиозную столицу мира. Герою будет препятствовать мэр города Фрэнк Сисеро, который готов пойти на все, чтобы избавиться от своего противника.

В главных ролях сыграли Адам Драйвер, Джанкарло Эспозито, Натали Эммануэль, Дастин Хоффман, Лоренс Фишберн и другие. Мировая премьера состоится 27 сентября.

Ранее A24 представила трейлер черной комедии "Миллениум".

Видео: YouTube / IGN Movie Trailer