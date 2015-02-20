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Вышел новый трейлер фильма "Мегалополис"

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Мировая премьера состоится 27 сентября.

Вышел новый трейлер научно-фантастического фильма "Мегалополис". Режиссером картины выступил Фрэнсис Форд Коппола.

Сюжет расскажет историю гениального архитектора Сержа Катилина, который хочет перестроить Нью-Йорк в грандиозную столицу мира. Герою будет препятствовать мэр города Фрэнк Сисеро, который готов пойти на все, чтобы избавиться от своего противника.

В главных ролях сыграли Адам Драйвер, Джанкарло Эспозито, Натали Эммануэль, Дастин Хоффман, Лоренс Фишберн и другие. Мировая премьера состоится 27 сентября.

Ранее A24 представила трейлер черной комедии "Миллениум".

Видео: YouTube / IGN Movie Trailer

Теги: мегалополис, трейлер, фильм
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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